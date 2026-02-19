19.02.2026 06:31:28

Global Business Travel Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Business Travel Group A präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 792,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 591,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,17 Prozent auf 2,72 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

