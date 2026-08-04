Global Business Travel Group, Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) reported earnings for second quarter of $15 million

The company's bottom line totaled $15 million, or $0.03 per share. This compares with $13 million, or $0.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 37.9% to $870 million from $631 million last year.

Global Business Travel Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $15 Mln. vs. $13 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.03 last year. -Revenue: $870 Mln vs. $631 Mln last year.