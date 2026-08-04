Global Business Travel Grou a Aktie
WKN DE: A3DGQT / ISIN: US37890B1008
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04.08.2026 13:54:31
Global Business Travel Group, Inc. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) reported earnings for second quarter of $15 million
The company's bottom line totaled $15 million, or $0.03 per share. This compares with $13 million, or $0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 37.9% to $870 million from $631 million last year.
Global Business Travel Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15 Mln. vs. $13 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.03 last year. -Revenue: $870 Mln vs. $631 Mln last year.
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