Global Business Travel Grou a Aktie

Global Business Travel Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGQT / ISIN: US37890B1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 13:54:31

Global Business Travel Group, Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) reported earnings for second quarter of $15 million

The company's bottom line totaled $15 million, or $0.03 per share. This compares with $13 million, or $0.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 37.9% to $870 million from $631 million last year.

Global Business Travel Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $15 Mln. vs. $13 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.03 last year. -Revenue: $870 Mln vs. $631 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Global Business Travel Group Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Global Business Travel Group Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen