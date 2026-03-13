C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
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13.03.2026 18:39:32
Global Business Travel Group's CTO Sold Over 100,000 Company Shares. Is the Stock a Buy or Sell?
John David Thompson, Chief Technology Officer of Global Business Travel Group (NYSE:GBTG), reported the sale of 109,020 shares of Common Stock in an open-market transaction on March 4, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.74); post-transaction value based on March 4, 2026 market close ($5.74).* 1-year performance calculated using March 4th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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