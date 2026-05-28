Global Capital Market and Infrastructures stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Global Capital Market and Infrastructures präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 548,06 Prozent auf -8,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -1,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Global Capital Market and Infrastructures hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 17,09 Millionen INR, gegenüber 24,43 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 30,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at