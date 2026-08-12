Global Capital Market and Infrastructures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Capital Market and Infrastructures lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at