|
10.02.2026 06:31:29
Global Capital Market and Infrastructures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Global Capital Market and Infrastructures hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,01 INR gegenüber -0,050 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Global Capital Market and Infrastructures im vergangenen Quartal 7,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Capital Market and Infrastructures 4,0 Millionen INR umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
