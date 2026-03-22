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WKN DE: EN1111 / ISIN: NET000EN1111
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22.03.2026 06:00:17
Global carmakers retreat en masse from electric vehicle plans
Rolls-Royce is latest of more than a dozen groups to change course as demand for petrol engines persistsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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