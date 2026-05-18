Global Communication Planning hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Global Communication Planning lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,96 JPY. Im Vorjahresviertel waren -29,720 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Global Communication Planning 723,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 90,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 379,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at