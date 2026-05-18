|
18.05.2026 06:31:29
Global Communication Planning hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Global Communication Planning lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 24,96 JPY. Im Vorjahresviertel waren -29,720 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Global Communication Planning 723,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 90,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 379,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!