17.02.2026 06:31:28
Global Communication Planning stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Global Communication Planning präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -35,52 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Communication Planning ein EPS von -33,280 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 363,7 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 381,7 Millionen JPY ausgewiesen.
