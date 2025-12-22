|
22.12.2025 06:31:29
Global Compliance Applications legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Global Compliance Applications hat am 19.12.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das vergangene Gesamtjahr hat Global Compliance Applications mit einem Umsatz von insgesamt 0,01 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,01 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
