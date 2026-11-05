Global Compliance Applications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Global Compliance Applications hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Global Compliance Applications hat im jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 0,01 Millionen CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahres als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,01 Millionen CAD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at