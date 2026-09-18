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18.09.2026 06:31:29
Global Cosmed: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Global Cosmed gab am 17.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Global Cosmed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,2 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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