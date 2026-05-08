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08.05.2026 06:31:29
Global Crossing Airlines Group B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Global Crossing Airlines Group B ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Global Crossing Airlines Group B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite hat Global Crossing Airlines Group B im vergangenen Quartal 105,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Crossing Airlines Group B 95,6 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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