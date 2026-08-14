Global Crossing Airlines Group B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Global Crossing Airlines Group B gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Global Crossing Airlines Group B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent auf 85,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at