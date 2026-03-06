Global Crossing Airlines Group B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Global Crossing Airlines Group B hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,38 Prozent auf 84,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,260 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Global Crossing Airlines Group B im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 344,22 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 306,53 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at