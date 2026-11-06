Global Crossing Airlines Group B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Crossing Airlines Group B hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Crossing Airlines Group B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 100,5 Millionen CAD im Vergleich zu 79,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at