Global Crossing Airlines Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Crossing Airlines Group hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,38 Prozent auf 84,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,260 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 344,22 Millionen CAD – ein Plus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Global Crossing Airlines Group 306,53 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at