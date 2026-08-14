Global Crossing Airlines Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Global Crossing Airlines Group hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,01 Prozent auf 85,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at