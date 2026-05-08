Global Crossing Airlines Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Global Crossing Airlines Group gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Crossing Airlines Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 105,0 Millionen CAD im Vergleich zu 95,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at