Global Crossing Airlines Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Global Crossing Airlines Group hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Global Crossing Airlines Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 100,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 79,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at