BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
30.05.2026 20:15:29
Global Data for BioNTech and Bristol Myers Squibb’s PD-L1xVEGF-A Bispecific Pumitamig Shows Encouraging Efficacy in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer in ROSETTA Lung-02 Trial
First investigational PD-(L)1xVEGF bispecific immunomodulator to present global data showing encouraging efficacy in combination with chemotherapy in first-line non-small cell lung cancer across PD-L1 expression levels and subtypes, highlighting its potential to set a new standard of care PumitamigWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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