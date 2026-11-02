Global-Dining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Global-Dining hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,50 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at