Global-Dining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Global-Dining lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,38 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 23,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at