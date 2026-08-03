Global-Dining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Global-Dining hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,38 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,68 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,40 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at