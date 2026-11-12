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12.11.2026 06:31:28
Global Diversified Marketing Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Global Diversified Marketing Group hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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