Global-E Online gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 314,1 Millionen USD – ein Plus von 42,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global-E Online 220,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at