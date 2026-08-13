Global-E Online stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Global-E Online ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Global-E Online die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Global-E Online 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 299,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 214,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at