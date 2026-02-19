Global-E Online vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Global-E Online hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,05 Prozent auf 336,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 262,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Global-E Online -0,450 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Global-E Online 962,20 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 752,76 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at