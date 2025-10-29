Global Energy Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Global Energy Metals hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Global Energy Metals -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at