Global Energy Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Global Energy Metals präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Global Energy Metals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at