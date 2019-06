Global Fashion Group hofft auf bis zu 8 Euro je Aktie

Bei 49,3 Millionen angebotenen Aktien kann das Volumen des Börsengangs damit bis zu 394 Millionen Euro erreichen.

42,9 Millionen der Aktien sollen neu begeben werden, so dass Global Fashion Group zum Mittelwert der Preisspanne wie angekündigt auf einen Bruttoerlös von 300 Millionen Euro kommt. Zudem sind 6,4 Millionen Aktien für die Mehrzuteilung vorgesehen, die aus einem Wertpapierdarlehen stammen sollen und mit genehmigtem Kapital gedeckt sind.

Der Streubesitz nach dem Börsengang soll 24,4 Prozent betragen, so dass der Online-Modehändler je nach Bezugspreis auf eine Bewertung von bis zu 1,6 Milliarden Euro kommen könnte. Der endgültige Angebotspreis soll am oder um den 25. Juni 2019 festgelegt werden. Bis dahin sollen die Aktien auch gezeichnet werden können. Die Erstnotiz in Frankfurt ist für den 27. Juni geplant.

Das Unternehmen, an dem der schwedische Investor Kinnevik AB 35 Prozent hält und Rocket Internet 21 Prozent, will den Erlös für Investitionen nutzen, beispielsweise in die Technologieplattform. Der Online-Händler für Mode und Lifestyle ist in 17 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben 10.000 Mitarbeiter. Die Altaktionäre haben sich verpflichtet, im Rahmen des Börsengangs und in den ersten sechs Monaten nach dem IPO keine Aktien abzugeben. Sie haben auch zugesichert, in den Monaten sieben bis zwölf nach dem ersten Handelstag maximal 20 Prozent ihrer vor dem Börsengang bestehenden Beteiligung zu verkaufen.

Im laufenden Jahr plant das Unternehmen früheren Angaben zufolge mit einem Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBITDA sollen "weitere Fortschritte" in Richtung Gewinnschwelle erreicht werden.

FRANKFURT (Dow Jones)