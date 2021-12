Global Fashion Group senkt Prognose - Aktie fällt nachbörslich

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler Global Fashion Group (Global Fashion Group (GFG)) geht wegen des sich abschwächenden Geschäfts von weniger Umsatz und Gewinn in diesem Jahr aus. Der verkaufte Nettowarenwert dürfte zu konstanten Wechselkursen statt um mehr als 25 Prozent nur noch um rund 23 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Luxemburg mit. Den nominalen Umsatz erwartet der im SDAX notierte Konzern weiterhin um die 1,5 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun nur noch um die 10 Millionen Euro betragen. Bisher hatte das Management eine leichte Verbesserung zum Vorjahreswert von 16 Millionen Euro angepeilt. Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate nachbörslich mehr als 4 Prozent gegenüber dem Schluss im Xetra-Handel./men/stw