Global Fashion Group senkt Prognose und Analyst das Kursziel - GFG-Aktie verliert zweistellig

Der Online-Modehändler Global Fashion Group geht wegen des sich abschwächenden Geschäfts von weniger Umsatz und Gewinn in diesem Jahr aus.

Der verkaufte Nettowarenwert dürfte zu konstanten Wechselkursen statt um mehr als 25 Prozent nur noch um rund 23 Prozent steigen, teilte die Global Fashion Group (GFG) am Donnerstagabend in Luxemburg mit. Den nominalen Umsatz erwartet der im SDAX notierte Konzern weiterhin um die 1,5 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun nur noch um die 10 Millionen Euro betragen. Bisher hatte das Management eine leichte Verbesserung zum Vorjahreswert von 16 Millionen Euro angepeilt.

Analysten zwischen Kurszielsenkung und Einstiegschance

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Global Fashion Group von 16,50 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Online-Modehändlers, nachdem dieser seine Jahresziele gesenkt hatte.

Die Aktie verliert im XETRA-Handel massiv an Boden und büßt 21,45 Prozent auf 4,76 Euro ein. Möglicherweise ist der Kursrutsch aber übertrieben. Der Baader-Experte Volker Bosse blieb in seiner Reaktion jedenfalls recht gelassen. Er kappte zwar seine Ergebnisschätzung entsprechend, ließ die Prognosen für den wichtigen Nettowarenwert und den Umsatz aber genauso unangetastet wie die mittelfristigen Erwartungen. Die Gewinnwarnung sei durch die jüngste Kurskorrektur bereits gut eingepreist, so Bosse, und es biete sich eine attraktive Einstiegschance.

LUXEMBURG (dpa-AFX)