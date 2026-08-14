Global Ferronickel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Global Ferronickel lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,88 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at