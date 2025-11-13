Global Ferronickel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Global Ferronickel veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,18 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,95 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,29 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at