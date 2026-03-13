BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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13.03.2026 07:30:09
Global Finance Recognizes BBVA’s Leadership in Investment Banking in Four Key Markets
The financial publication has distinguished BBVA with the Best Investment Bank awards in Spain, Mexico, Peru and Türkiye, and has also recognized its leadership in infrastructure finance in Western Europe and Central and Eastern Europe, as well as in debt markets in the latter region.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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10.03.26
|Raiffeisen will BBVA rumänische Tochter abkaufen - Agentur (Dow Jones)
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10.03.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.03.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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17.02.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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10.02.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.02.26
|BBVA-Aktie dennoch leichter: Starke Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen (dpa-AFX)
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05.02.26
|ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
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|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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