BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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13.03.2026 07:30:09

Global Finance Recognizes BBVA’s Leadership in Investment Banking in Four Key Markets

The financial publication has distinguished BBVA with the Best Investment Bank awards in Spain, Mexico, Peru and Türkiye, and has also recognized its leadership in infrastructure finance in Western Europe and Central and Eastern Europe, as well as in debt markets in the latter region.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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