SGT German Private Equity Aktie

SGT German Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMEV / ISIN: DE000A1MMEV4

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03.07.2026 07:15:22

Global firms and German startups compete in realizing nuclear fusion

Companies around the world are competing to see who can build the first commercially viable nuclear fusion reactor. German startups are also in the race, supported by major corporations and private investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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