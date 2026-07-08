UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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08.07.2026 19:04:46

Global Gate holt zwei UBS-Spezialisten

Die Genfer Finanzgruppe Global Gate baut ihr Wealth Management mit zwei prominenten Neuzugängen von der UBS aus. Michel Adjadj und Jean-Pierre Mehana wechseln zur unabhängigen Finanzgruppe und übernehmen dort Schlüsselpositionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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