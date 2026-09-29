Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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29.09.2026 19:39:27
Global Gender Gap Report: Women's hard-won gains 'fragile'
Two decades of progress toward gender parity is at risk as women's political representation declines, according to a new World Economic Forum report. At the current pace, the remaining gap could take 120 years to close.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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