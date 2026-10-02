Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
02.10.2026 17:51:25
Global Gender Gap Report: Women's hard-won gains 'fragile'
Two decades of progress toward gender parity is at risk as women's political representation declines, according to a new World Economic Forum report. At the current pace, the remaining gap could take 120 years to close.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
30.09.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
29.09.26
|Private equity wrestles with its own generational wealth gap (Financial Times)
|
29.09.26
|Private equity wrestles with its own generational wealth gap (Financial Times)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
28.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|19,99
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.