Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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10.10.2026 18:47:26

Global Gender Gap Report: Women's hard-won gains 'fragile'

Two decades of progress toward gender parity is at risk as women's political representation declines, according to a new World Economic Forum report. At the current pace, the remaining gap could take 120 years to close.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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