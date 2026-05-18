18.05.2026 06:31:29

Global Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Global Group ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Global Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,98 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Global Group ein EPS von 5,41 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,64 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,93 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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