Global Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Global Group stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Global Group ein EPS von -29,330 JPY je Aktie vermeldet.

Global Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Global Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 89,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7,65 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 33,17 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at