Global Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Group hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 42,79 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,23 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,53 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at