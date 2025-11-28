|
Global Health Clinics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Global Health Clinics hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,040 CAD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Health Clinics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,130 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,05 Millionen CAD – eine Minderung um 37,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,08 Millionen CAD eingefahren.
