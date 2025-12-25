Global Health Clinics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Global Health Clinics hat am 23.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at