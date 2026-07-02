Global Health Clinics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Global Health Clinics hat am 29.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Global Health Clinics ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at