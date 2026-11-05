Global Health stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Global Health hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,21 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,89 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 14,69 Milliarden INR gegenüber 10,99 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at