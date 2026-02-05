Global Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Health hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Global Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,54 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,32 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,21 Milliarden INR – ein Plus von 18,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global Health 9,43 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Experten hatten einen Gewinn von 5,31 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 10,74 Milliarden INR erwartet.

