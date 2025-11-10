Global Health veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Global Health veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 5,89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Global Health 4,87 INR je Aktie eingenommen.

Global Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,99 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at